Resteranno solo i cartelli con la scritta Gavishire, la parola “Benvenuti a…” e i loghi del Comune, della Regione, della Provincia: per il resto, del Distretto del Gavishire non si farà nulla. Nel 2021 la Regione aveva riconosciuto l’istituzione del distretto commerciale diffuso costituito tra i Comuni di Gavi, Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Fraconalto, Francavilla Bisio, Parodi Ligure, San Cristoforo, Tassarolo e Voltaggio. L’obiettivo era rivitalizzare il commercio nei centri abitati, colpiti dalla desertificazione commerciale causata soprattutto dai centri commerciali. In alcuni di questi paesi resiste a malapena un negozio e i fondi regionali messi a disposizione dei distretti, dietro presentazione di progetti creati insieme alle associazioni dei commercianti, sarebbero stati un’ottima cosa.

Invece, con gli unici soldi arrivati da Torino per far partire il distretto sono stati installati i cartelli di benvenuto, che resteranno a futura memoria di un progetto fallimentare. Nessun progetto presentato alla Regione, nessuna indicazione di un manager del distretto, zero fondi. Lo stesso era avvenuto per il Distretto Shopping & Natura valli Scrivia Borbera e Spinti, costituito nello stesso anno da Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure e Rocchetta Ligure. In quel caso sono stati spesi circa 40 mila euro per cartelli e stop, situazione simile per il Distretto del Gavishire, dove si è rivelato troppo difficile mettere d’accordo tutti i Comuni per far partire progetti e iniziative, che stanno avendo successo solo nei Distretti urbani, come a Ovada e Alessandria, dove gli uffici del commercio sono più attrezzati.