Cercasi sponsor per la rotonda del casello della A7 a Serravalle Scrivia. L’avviso pubblicato dal Comune scade il 14 maggio: l’amministrazione comunale cerca in sostanza un sostituto del Consorzio tutela del Gavi, che lo scorso anno ha smantellato l’allestimento presente per circa vent’anni: la rotonda era diventata una vera e propria “porta” delle Terre del Gavi. Il Consorzio aveva gettato la spugna sia per l’incompatibilità della presenza del totem con le verifiche statiche della torre faro e sia con l’installazione in sicurezza delle nuove luci a LED, oltre alle difficoltà nella manutenzione dell’area verde, soprattutto nei mesi estivi, con problemi relativi alla sicurezza degli operatori. Alla fine, nonostante un confronto con Anas e il Comune, i costi per il totem si sono rivelati eccessivi e sia il totem sia il vigneto erano stati smantellati. Ora l’amministrazione comunale cerca un nuovo sponsor che, per un minimo di tre anni, in cambio della manutenzione della rotonda, potrà esporre i cartelli pubblicitari della propria attività e non dovrà pagare inoltre l’imposta sulla pubblicità. L’allestimento, si legge nell’avviso, dovrà “enfatizzare il territorio e le attività economiche di pregio”.