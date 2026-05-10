Il “disordine” colto di Antonio Parodi

Cosa spinge un medico di famiglia, abituato per una vita a decifrare sintomi e prescrivere cure, a perdersi tra le pagine di un libro? E soprattutto, quale volume riposa sulla sua scrivania in questo momento? La risposta arriverà giovedì 14 maggio, alle 18.30, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi 66. Protagonista del nuovo incontro della rassegna “Il libro sul comodino” sarà Antonio Parodi. Figura nota in città per la sua lunga attività professionale, Parodi è un uomo dai molti talenti: appassionato di pittura e musica, incarna la figura del “lettore forte”, fedele al supporto cartaceo e guidato da una curiosità onnivora. Definisce il suo modo di leggere “disorganico”, ma dietro questa apparente mancanza di metodo si cela in realtà un ventaglio di interessi vastissimo. Sarà proprio questa sua versatilità a rendere stimolante il dialogo con Daria Ubaldeschi, che lo intervisterà per scoprire quale opera abbia segnato il suo percorso umano e intellettuale. L’incontro andrà oltre la semplice recensione letteraria, trasformandosi in un racconto personale fatto di passioni e riflessioni, tipico del format che ha reso popolare questo gruppo di lettura.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Biblioteca Civica e il collettivo composto da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona, Marco Rossi e Andrea Vignoli, continua a riscuotere successo anche online. Per chi volesse approfondire o commentare gli incontri, restano attive le pagine Facebook (Il libro sul comodino a Novi) e il profilo Instagram (@il_libro_sul_comodino_a_novi).

Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile contattare la Biblioteca al numero 0143 76246 o scrivere all’indirizzo email [email protected].