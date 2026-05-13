“Dribbliamo il quorum”. Con questo slogan la lista SiAmoGavi punta a sconfiggere quello che il candidato sindaco e primo cittadino uscente Carlo Massa ha definito “un antagonista oscuro”, il quorum, per l’appunto. L’appello al voto è stato fatto lunedì 11 maggio nella sede della pro loco di Pratolungo, dove si è tenuto il primo evento elettorale di questa campagna elettorale, la prima con una lista unica a Gavi. “Se non raggiungeremo i 1400 votanti – ha spiegato Massa – noi andremo a casa e il Comune sarà guidato da un commissario prefettizio. Tutti i progetti avviati si fermeranno fino alle successive elezioni. Per questo, faccio un appello per invitare ad andare a votare“.

L’opposizione, come è noto, non ha presentato una propria lista e, in sostanza, punta proprio sull’astensionismo per commissariare il Comune e tornare al voto quanto prima.

A Pratolungo Massa ha elencato i risultati raggiunti in questi quasi sei anni di mandato e presentato i candidati al Consiglio comunale: “Abbiamo operato in un periodo complesso: siamo entrati in amministrazione dopo le note vicende giudiziarie, con il Comune commissariato e in pieno Covid.

Il Comune era disastrato e siamo dovuti ripartire da zero. Ci siamo rimboccati le maniche e i risultati sono arrivati”. Il sindaco ha citato i lavori sul versante del Forte, la riqualificazione di via Mameli, il progetto del nuovo ponte sul Lemme, la sede del Consorzio tutela del Gavi nell’ex enoteca (“dove c’era solo una pizzeria”), la riqualificazione del campo dello stadio Pedemonte e i fondi ottenuti per progettare la circonvallazione.

Fra gli altri interventi, l’assessore Carla Poggi ha ricordato il salvataggio della scuola materna “Principe Oddone”, diventata statale, e l’apertura dell’asilo nido nel Conservatorio Romano, mentre l’assessore Francesca Regoli ha sottolineato, tra l’altro, il lavoro sull’archivio storico.

Per Pratolungo Massa ha annunciato a breve l’installazione dell’antenna per la telefonia mobile vicino al campo da calcio e la conclusione della ricostruzione del ponte del cimitero, quasi conclusa. Mario Compareti, assessore all’urbanistica, ha annunciato l’ampliamento del cimitero e la creazione di parcheggi.

Ieri, 12 maggio, si è svolta la presentazione della lista a Monterotondo. Stasera, 13 maggio, appuntamento a Rovereto, domenica 17 maggio nella Borgata di Alice, sempre alle 20,45.