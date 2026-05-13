La sostenibilità si fa “Pop”: a Tortona trionfano i podcaster ambientali di EcoChallenge

Non è stato il solito convegno sull’ecologia, ma una vera esplosione di energia quella che giovedì 7 maggio ha travolto la Cittadella dello Sport di Tortona. La giornata conclusiva di “EcoChallenge: il dibattito che fa rumore” ha trasformato centinaia di studenti delle scuole secondarie di I e II grado in comunicatori esperti, capaci di scuotere le coscienze a colpi di podcast, creatività e impegno digitale. Il progetto, ideato da Gestione Ambiente S.p.A. in collaborazione con Informagiovani, ha centrato l’obiettivo: dimostrare che parlare di ambiente non è solo un dovere accademico, ma un dialogo vivo, moderno e, soprattutto, “rumoroso”. I dati parlano chiaro: i podcast realizzati dai ragazzi hanno totalizzato oltre 22.000 visualizzazioni e migliaia di interazioni sui social. Un successo che ha portato i lavori dei vincitori della categoria “Visibilità” direttamente su Spotify, nel canale ufficiale di Gestione Ambiente.

“I ragazzi ci hanno insegnato che la sostenibilità deve essere un dialogo e non una lezione,” ha dichiarato Francesca Danieli, direttrice del progetto. “Hanno usato linguaggi nuovi per affrontare temi complessi, dimostrando che la comunicazione ambientale più efficace è quella che non teme il confronto.” La giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti di comunicazione, ha valutato l’originalità e la profondità dei contenuti, mentre il pubblico di YouTube ha decretato i campioni di popolarità.

Premio Qualità e Originalità (Giuria Tecnica)

Classe 1A Operatore Meccanico (For.Al Novi Ligure): Primi classificati con “FOR.ALL PEOPLE”, un’analisi inedita sull’impatto ambientale dei videogiochi. Redazione MarcoNews (I.I.S. Marconi Tortona): Argento per “GIALLOSAI”, un’inchiesta coraggiosa sui costi occulti del fast fashion. Classe 2B (Istituto San Giuseppe Tortona): Terzo posto per “GREEN LOVERS”, un viaggio ironico tra gli oggetti quotidiani dei loro zaini.

Premio Visibilità (Voto Social)

Il web ha incoronato la classe 2B della scuola “G. Boccardo” di Novi Ligure, il cui podcast “RICICLASSE” ha letteralmente dominato la scena con oltre 10.000 visualizzazioni e 3.110 like. Sul podio social anche la 2A della Boccardo (“GREEN CAST”) e la 4BU del Liceo Peano di Tortona (“ECOSAPIENS”).

L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali. Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, e l’assessore tortonese Fabio Morreale hanno lodato l’iniziativa, definendo gli studenti come le nuove “sentinelle dell’ambiente”. Il momento più elettrizzante è arrivato però dallo schermo: un videomessaggio a sorpresa di Alessandro Cattelan ha esortato i giovani a continuare a “fare rumore” per le cause in cui credono, portando una ventata di entusiasmo tra le classi presenti. Dopo la cerimonia, condotta da Francesca Danieli, la Cittadella si è trasformata in un’arena di festa. Tra DJ set, buffet e sfide sul campo da basket, la competizione ha lasciato spazio alla socializzazione, celebrando una nuova consapevolezza ecologica che nasce dai banchi di scuola ma punta dritto al futuro. Il futuro di EcoChallenge? Mentre lo studio podcast di Tortona resterà a disposizione delle realtà locali, Gestione Ambiente guarda già al prossimo anno. “Alzeremo ancora l’asticella,” assicura Danieli. La sfida per il pianeta è appena iniziata.