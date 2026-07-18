Nascondeva droga nella lavatrice e nel freezer. Un uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura ad Alessandria mentre si girava a torso nudo, con un borsello indossato in vita. I poliziotti hanno proceduto al controllo dell’individuo, accertando a suo carico numerosi precedenti di polizia. L’uomo ha manifestato insofferenza, circostanza che ha indotto gli agenti a effettuare una perquisizione personale, dalla quale sono rinvenute numerose dosi di sostanze stupefacenti già confezionate per la cessione, nello specifico marijuana, hashish e cocaina, oltre a diverse banconote di vario taglio, arrotolate e custodite nella tasca esterna del borsello, ritenute compatibili con l’attività di spaccio. Informato che sarebbe stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, venendo però immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione, diverse dosi di hashish e marijuana occultate all’interno della lavatrice, alcune pipe utilizzate per l’assunzione di crack e, nel freezer dell’abitazione, un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per un totale di 3,769 grammi di marijuana, 233,10 grammi di hashish e 10,963 grammi di cocaina, nonché per resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.