Servizio coordinato di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure.

Numerose le persone e i mezzi controllati durante i posti di controllo e dalle pattuglie a piedi per le vie del centro, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, alla stazione ferroviaria e ai giardini pubblici.

I carabinieri novesi hanno denunciato una 32enne che, in stato di ubriachezza, ha perso il controllo dell’autovettura provocando un sinistro stradale autonomo senza feriti. Alla donna è stata ritirata la patente e posta sotto a sequestro amministrativo l’autovettura.

Stessa sorte per un 45enne denunciato dai Carabinieri di Voltaggio, che, sempre in stato di ubriachezza, è andato a collidere contro un veicolo in sosta. Anche per lui, sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Sul piano della prevenzione, i numerosi controlli antidroga sono stati estesi anche alle scuole superiori, in accordo con i dirigenti scolastici e con l’impiego delleunità cinofile di Volpiano, come all’I.I.S. “Ciampini Boccardo”, dove i carabinieri hanno ispezionato le aule e gli spazi comuni con l’ausilio dei cani antidroga. Iniziativa che mira a sensibilizzare gli studenti sul tema delle sostanze stupefacenti e a prevenire il consumo di droghe, con un approccio informativo che possa creare la giusta consapevolezza.