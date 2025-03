Carrosio: la scuola elementare più bella grazie a “Non ti scordar di me”

A Carrosio gli alunni della scuola elementare hanno partecipato a “Non ti scordar di me”, iniziativa di Legambiente nazionale che punta “trasformare le aule, i corridoi, le sale comuni e gli ambienti esterni in luoghi accoglienti e confortevoli. Un’occasione da non perdere per rinfrescare e decorare le pareti e piantare nuovi fiori”, come si legge sul sito dell’associazione. Insieme al circolo Legambiente Val Lemme di Voltaggio i bimbi, con i genitori e i volontari dell’associazione, hanno piantato diverse piante ornamentali, aromatiche e di lamponi nel cortile della scuola.