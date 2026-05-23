A Bosio torna il centro estivo R-estate a Bosio, organizzato anche quest’anno dall’associazione Amici dell’Acquedotto di Bosio. Dal 22 giugno al 14 agosto, dalle 8 alle 17, tantissime attività sportive, escursioni, laboratori e altro, con servizio mensa fresca con menù Asl incluso.

“Oltre al classico appuntamento del Mercoledì in piscina a Lerma – spiegano da Bosio -, per quest’anno abbiamo in programma numerosi appuntamenti che avranno come filo conduttore gli sport. Grazie al grande successo riscosso nelle passate edizioni, anche quest’anno si riconferma il corso di mountain bike curato da David e Luca dell’associazione Mtb is Freedom con appuntamenti raddoppiati e gruppi suddivisi secondo il livello di preparazione iniziale. Inoltre, grazie alla disponibilità e alle collaborazioni attivate con l’Asd Pallacanestro Novi 1980 e l’Asd Rugby Novi, i partecipanti potranno avvicinarsi e provare queste discipline sportive”.

Il centro estivo di Bosio prevede, come si diceva, anche escursioni e laboratori didattici

“studiati a misura di bambino, per le diverse fasce di età che toccheranno vari argomenti, dall’osservazione delle specie vegetali, alla salvaguardia dell’ambiente, l’arte e la creatività grazie alla collaborazione delle Aree Protette Appennino Piemontese e delle nostre professioniste volontarie”.

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