Le uve Timorasso accanto alle orchidee. Nella zona di protezione speciale (zsc) Strette del Borbera, in Val Borbera, in località Costa Merlassino, nel Comune di Cantalupo Ligure, la produzione di vino bio e la tutela dell’habitat possono convivere grazie alla collaborazione tra enti locali, associazioni e produttori.

Le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno infatti approvato una revisione della Carta degli habitat della Zsc dopo un dialogo con il Consorzio del Timorasso, il Comune, i Carabinieri Forestali e le associazioni agricole e ambientaliste.

Due anni fa, spiegano dalle Aree protette, è iniziato “un importante percorso di revisione e approfondimento della Carta degli habitat per la ZSC IT1180009 “Strette della Val Borbera”. L’iniziativa nasce dall’esigenza di armonizzare le attività agricole tradizionali con le misure di conservazione della Rete Natura 2000, integrando le necessità produttive locali in un contesto normativo di tutela europea. Il lavoro è entrato nel vivo nel marzo 2025 attraverso uno studio attraverso uno studio scientifico di dettaglio condotto in collaborazione con il dottor Davide Dagnino, focalizzato sulla caratterizzazione degli ambienti prativi e sull’aggiornamento cartografico delle superfici”. Un percorso tecnico affiancato dal dialogo con il territorio “per definire misure di gestione capaci di tutelare habitat prioritari e specie rare, come l’orchidea Himantoglossum adriaticum, senza penalizzare l’agricoltura di pregio e biologica locale”.

L’orchidea in questione è conosciuto anche come Barbone Adriatico ed è tutelata: cresce proprio nei prati di Costa Merlassino, dove è stato richiesto l’impianto di un vigneto di Timorasso con coltivazione biologica.

Chi impianterà il vigneto dovrà anche mantenere, sfialciandoli, i prati in modo da consentire la crescita delle piante protette, come l’orchidea Himantoglossum adriaticum, impendendo la proliferazione di rovi e alberi.

Il presidente delle Aree protette, Paolo Caviglia, dice: “L’esperienza di Costa Merlassino dimostra che quando il lavoro agricolo e le tutele del territorio viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda, i risultati arrivano per tutti. L’importante è che ogni passo in avanti non snaturi il volto della valle. Proteggere l’identità di questi luoghi non significa restare fermi, ma avanzare con intelligenza, garantendo che chi opera nel settore possa contare su un contesto sano e riconoscibile”.