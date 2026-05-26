Il re delle preferenze alle elezioni di domenica e lunedì a Gavi è stato Mario Compareti, assessore uscente: per 207 voti. Un contributo importante al successo della lista SiaAmoGavi che, nonostante l’assenza di un avversario poichè l’opposizione ha preferito non presentarsi, ha raccolto in sostanza gli stessi voti del 2020, 2040, con il 60% di affluenza, contro i 2050 di allora.

Tutti i i candidati al Consiglio, per via della lista unica, siederanno in Consiglio comunale: oltre a Compareti, ci saranno Gianluca Griffò (187 preferenze), Silvia Debenedetti (153), Carla Poggi (140), Francesca Regoli (119), Lorenzo Rabbia (117), Amedeo Bricola (79), Andrea Dall’Ara (67), Renato Zunino (66), Dino Serratore (49), Davide Persegona (43), Alberto Gastaldo (28).

Ora il sindaco, Carlo Massa, dovrà nominare la giunta comunale, poi l’insediamento del Consiglio.