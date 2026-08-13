Tra Mornese e Casaleggio Boiro, ieri, 12 agosto, intorno alle 20,30, dopo la sospensione del pomeriggio, è stato necessario un altro giro di elicottero, che ha effettuato 6 lanci, chiudendo alcune fumarole, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Comune di Mornese. Nel maxi incendio non risultano esserci più grandi fiamme attive e la situazione, ricordano dal Comune, rimane sotto controllo: “Le zone dei filtri e di Seruggia sono state presidiate fino a notte fonda. Presenti in mattinata diverse squadre di terra di Aib e di Vigili del Fuoco a monitorare la zona, per scongiurare riprese di fiamma”.

Il Comune di Casaleggio Boiro ieri sera parlava di “una situazione nettamente migliorata ma rimane l’obbligo di monitorare assiduamente per scongiurare eventuali riprese“