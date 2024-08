Il Comune di Serravalle Scrivia ha organizzato una esercitazione di protezione civile denominata JOINT RESPONSE che si terrà in data sabato 3 agosto 2024, presso l’intero territorio comunale di Serravalle Scrivia. Le operazioni simulate inizieranno alle 8,30 circa e termineranno intorno alle 18.

L’iniziativa coinvolgerà l’apparato comunale, le strutture operative e alcune associazioni di volontariato del territorio, con l’obiettivo di testare e migliorare la capacità di risposta in situazioni di emergenza. L’Assessorato alla Protezione Civile ha affidato alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Serravalle Scrivia, l’organizzazione degli aspetti tecnici dell’esercitazione. Lo scenario previsto sarà di tipo idrogeologico: il territorio di Serravalle Scrivia sarà colpito da intense precipitazioni dovuta a un cella temporalesca autorigenerativa. Questo evento simulato comporterà una serie di interventi di soccorso su tutto il territorio.

Durante l’esercitazione, saranno affrontati diversi scenari di intervento, tra cui soccorsi a persona, ricerche di dispersi, salvataggi, evacuazioni e altro ancora. Sarà installata una struttura attendata in Piazza Paolo Bosio, che fungerà da base operativa e da posto medico avanzato per le attività di soccorso.

E’ prevista la partecipazione di circa cinquanta unità tra staff, figuranti e soccorritori, provenienti non solo dalla sede locale, ma anche dai Comitati limitrofi di Novi Ligure, Tortona, Gavi e Vignole Borbera. Tra il personale operante vi sarà anche un contingente militare della Croce Rossa Italiana, dotato di un’ambulanza militare 4×4.

L’esercitazione, sostiene il Comune, rappresenta un’importante opportunità per mettere alla prova le capacità operative delle varie componenti coinvolte e per garantire una maggiore prontezza e coordinamento in caso di emergenze reali. Il Comune di Serravalle Scrivia e la Croce Rossa Italiana invitano la cittadinanza a seguire l’evento e si scusano sin d’ora per gli eventuali piccoli disagi che dovessero presentarsi a causa degli eventi simulati.

Per la sicurezza dei cittadini, il Comune informa che il personale operante si sposterà principalmente su veicoli istituzionali degli enti cui appartiene (Croce Rossa Italiana, Ass. Nazionale Alpini, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Comune di Serravalle Scrivia). Eventuali veicoli civili non istituzionali impiegati per lo svolgimento delle simulazioni saranno identificati mediante apposita segnaletica e presidiati da personale in uniforme.

Allo stesso modo, la maggior parte degli operatori indosserà l’uniforme di ordinanza dell’ente cui appartiene. Il personale in abiti borghesi, che sarà presente con il compito di simulatore presso le zone in cui si svolgono gli scenari esercitativi, sarà sempre accompagnato da automezzo istituzionale e da personale in uniforme.

Tutto il personale sarà identificabile da apposita tessera di riconoscimento.