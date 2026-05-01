Esodo del 1° maggio: traffico bloccato per ore in alta Val Lemme

Gli ingorghi sulla A7 e sulla strada dei Giovi hanno spinto i turisti sulla strada della Bocchetta, dove un mezzo in panne ha creato il caos.

Viabilità bloccata per ore oggi, 1° maggio, in alta Val Lemme. Da giovedì sera il traffico lungo la strada 160 della Bocchetta era aumentato per via del traffico intenso sulla A7, quasi del tutto fermo all’altezza di Busalla, come sulla strada dei Giovi. Molti turisti hanno così preferito uscire ai caselli di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera per arrivare in Liguria attraverso il passo della Bocchetta. Oggi, in tarda mattinata, a causa di un automezzo in panne o incidentato, la strada è rimasta chiusa fino al pomeriggio.

Il sindaco di Voltaggio, Giuseppe Canepa, avvertito dagli abitanti di Molini, si è recato di persona alla rotonda fuori paese all’incrocio con la Castagnola per deviare sulla strada 163 gli automezzi. Il mezzo bloccato sulla provinciale della Bocchetta è stato poi rimosso e il traffico è tornato scorrevole dopo le 15.