La Provincia ha pubblicato il bando di gara per l’appalto del nuovo ponte sul Lemme, a Gavi, opera che andrà a sostituire il guado che collega le strade provinciali 160 e 170.

Ottenuti i finanziamenti necessari (4,2 milioni di euro) dai fondi legati al Terzo valico e dopo la conclusione dell’iter di approvazione del progetto, il Comune a marzo aveva approvato una convenzione con la Provincia riferita proprio alla gara d’appalto. Inizialmente, del bando se ne sarebbe dovuta occupare l’Unione montana Valli Borbera e Spinti ma i costi erano stati ritenuti eccessivi dal Comune.

Palazzo Ghilini, entro il 4 giugno, potrà ricevere le offerte dalle imprese partecipanti: si parte da una base d’asta di 2,9 milioni di euro. I lavori, secondo quanto riporta il bando, potranno durare 400 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori, cioè nei prossimi mesi.

Il cantiere, salvo proroghe, dovrebbe chiudersi entro il 2027. Durante i lavori, è stato assicurato in passato, il guado resterà aperto al traffico per essere successivamente demolito. Con l’apertura del ponte le piene del Lemme non incideranno più sulla viabilità della Val Lemme, come avviene ancora oggi con il guado.