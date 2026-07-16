Ingenti danni stabilimento ex Ilva di Novi Ligure a causa del maltempo di ieri, 15 luglio. Le rappresentanze sindacali parlano del ribaltamento di un carroponte nella zona “parco rottame”, della caduta di alberi che hanno ostruito il passaggio dei mezzi e di alcuni reparti danneggiati a causa dell’acqua entrata dai tetti, in alcuni casi in parte divelti, oltre a portoni di ingresso dei reparti usciti dalla sede e a enormi potenziali pericoli di sicurezza a quadri elettrici e zone completamente allagate. Una situazione che, secondo Fim, Fiom e Uilm, è fonte di “grande preoccupazione sulle condizioni degli impianti e dei capannoni dello stabilimento non adeguati a questi eventi estremi e che ormai da troppo tempo necessitano di adeguati e urgenti interventi manutentivi, mancanti a causa della situazione economica nella quale versa il gruppo. La sicurezza dei lavoratori per noi rimane di prioritaria importanza rispetto a tutto il resto ed il nostro impegno quotidiano nel poterla garantire deve essere supportato dall’azienda con un obiettivo comune di prevenzione finalizzata a tutelare l’incolumità di tutti i lavoratori“.