Maltempo, Parco Castello chiude per motivi di sicurezza.

Il violento temporale che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, ha colpito con straordinaria intensità il territorio ha lasciato dietro di sé una scia di danni significativi. Per garantire l’incolumità pubblica e permettere la rimozione dei pericoli, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea del Parco Castello, che rimarrà interdetto ai cittadini fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza, già avviati in queste ore con carattere di somma urgenza. Fin dalle prime battute dell’emergenza, si è attivata una massiccia mobilitazione per rispondere alle criticità più gravi. Sul campo, a coordinare i primi interventi e a monitorare la situazione, erano presenti il Sindaco Rocchino Muliere, il Vicesindaco Simone Tedeschi e l’intera Giunta comunale. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza hanno visto il lavoro sinergico e ininterrotto di: Ufficio Tecnico comunale, Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco. Gli sforzi dei soccorritori si sono concentrati prioritariamente sulla viabilità principale e sulla sicurezza degli edifici. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati a lungo per risolvere le situazioni più critiche. Edifici danneggiati: Interventi immediati in piazza Gobetti e corso Piave a causa di tetti scoperchiati dalla forza del vento; operazioni complesse si sono svolte anche in via Baiardi, protraendosi per diverse ore. Viabilità ripristinata: la reattività delle squadre ha permesso di riaprire al traffico in tempi record arterie cruciali come via Oneto, via Capurro e corso Marenco. Ostacoli rimossi: Rimossi tempestivamente gli alberi caduti che bloccavano viale Pinan Cichero, garantendo così la regolare circolazione anche in strada Merella e in piazzale Pieve.

I sopralluoghi effettuati nella giornata odierna, giovedì 16 luglio, hanno confermato la gravità dei danni subiti dal verde pubblico. Proprio il pesante bilancio registrato all’interno del Parco Castello ha spinto l’Amministrazione a optare per la chiusura precauzionale dell’area. “Desideriamo rinnovare il nostro più profondo ringraziamento a tutti i soccorritori, ai tecnici e alle forze dell’ordine per lo straordinario impegno profuso in queste ore difficili” ha dichiarato l’Amministrazione comunale, sottolineando la rapidità e l’efficacia della risposta data alla cittadinanza di fronte a un evento atmosferico di eccezionale portata.