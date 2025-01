Troppa polvere dalla ex Cementir. Nell’area del cementificio, chiuso da alcuni anni, è in corso la prima fase delle operazioni che porteranno all’apertura di un centro logistico. Il sito è stato acquistato dalla Paullo, società che si occupa della riqualificazione di aree dismesse, la quale ha affidato all’impresa Bergamelli di Bergamo la rimozione degli impianti e delle strutture, fase che precede la demolizione. Nelle ultime settimane del 2024 dall’ex stabilimento si sono però sollevate notevoli quantità di polvere che hanno creato forti disagi agli abitanti delle zone limitrofe, proprio come accadeva quando il cementificio era in funzione. Così, dopo un sopralluogo del personale del Comune e della Provincia, è stato imposto alla Bergamelli di lavare il piazzale della fabbrica e di bagnare maggiormente i detriti dei silos demoliti. Soprattutto, va contenuta la diffusione della polvere di cemento presente nei silos. Lo ha stabilito il sindaco Alberto Basso con un’ordinanza emanata poco prima di Natale.