Fausto Goggi in scena al Salone Teatro Dai Lucedio

La rassegna teatrale “Incantamenti” si avvia alla conclusione, con un finale di grande impatto emotivo. L’appuntamento conclusivo è fissato per sabato 13 dicembre alle 21.00 al Salone Teatro Dai Lucedio a Novi Ligure, e vedrà in scena l’intenso e toccante lavoro di Fausto Goggi. Il pezzo, scritto e interpretato dallo stesso Goggi con la regia di Davide Fabbrocino, è un viaggio nell’animo di un uomo tormentato, in perenne lotta con i demoni del passato e le incertezze del futuro, una battaglia che combatte attraverso la forza espressiva della musica e della scrittura.

La drammaturgia si distingue per la sua vena surreale, pur descrivendo una vita apparentemente normale e il profondo, quasi ossessivo, desiderio di sdoppiarsi e vivere molteplici esistenze, un’ultima disperata ricerca della quiete di una piatta vita di provincia.

L’opera ha una genesi affascinante: il testo nasce da una raccolta di parole che l’autore aveva “dimenticato in un cassetto per anni”, poi riscoperte e rivisitate con la maturità e l’esperienza di un uomo che realizza, di fronte allo spettatore, il sogno di lasciare un segno e di essere ricordato. Goggi, in questo monologo, esercita con maestria l’arte del racconto e della parola scritta.

Si ricorda che la prenotazione è richiesta e può essere effettuata inviando un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 3398580173.