Cinquecento scarpette rosse nell’arena romana: Libarna si mobilita contro la violenza sulle donne

La memoria dell’antichità incontra le battaglie civili del presente. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Area archeologica di Libarna diventa il fulcro delle iniziative promosse dalla Consulta per le pari opportunità del Comune di Serravalle Scrivia. Un progetto culturale dal forte impatto visivo che trasforma le vestigia romane in un luogo di riflessione collettiva. Si inizia giovedì 19 novembre. Dalle 9.00 del mattino, l’arena dell’antico anfiteatro accoglierà circa 500 scarpette rosse, simbolo universale della denuncia contro i femminicidi e gli abusi di genere. La scelta del luogo non è casuale: nell’immaginario storico, l’anfiteatro rappresenta un spazio complesso, legato al potere, all’ordine sociale e alla violenza dello spettacolo, ma capace oggi di capovolgere il proprio significato per farsi palcoscenico di resistenza e sensibilizzazione. L’installazione di arte pubblica, diventerà il manifesto visivo dell’intera campagna. Gli scatti realizzati nell’arena saranno diffusi sui portali istituzionali e sui canali social dei partner per amplificare il messaggio ben oltre i confini del territorio. Il programma di avvicinamento al 25 novembre proseguirà sabato 21 novembre alle 14.30 con un approfondimento storico-culturale durante una passeggiata tematica dal titolo “L’ambiguo malanno. Violenza di genere nel mondo romano, testimoniata attraverso il vissuto di Lucrezia, Cornelia, Livia, Giulia e Messalina”.

Sempre sabato 21 novembre i locali del Parco della Benedicta ospiteranno l’incontro “Parliamone, consapevolmente”, guidatio da un team multidisciplinare di professionisti: Carla Viano, Carlotta Colonna, Marco Bonvicini ed Elisa Ponte, con l’intento di scardinare gli stereotipi di genere, riflettere sull’uso del linguaggio quotidiano e far conoscere le risorse di aiuto presenti sul territorio. Il cuore dell’appuntamento sarà strutturato come un “World Café”, una metodologia partecipativa basata su tavoli tematici per favorire il confronto diretto tra i presenti. Il percorso sarà inoltre arricchito da brevi pratiche di attenzione consapevole (savouring), dalla visualizzazione guidata del «bozzolo dorato» e dal momento conclusivo della «Parola di luce». L’incontro si svolgerà Guidati da un team multidisciplinare di professionisti del territori – Carla Viano, Carlotta Colonna, Marco Bonvicini ed Elisa Ponte – con l’intento di scardinare gli stereotipi di genere, riflettere sull’uso del linguaggio quotidiano e far conoscere le risorse di aiuto presenti sul territorio. Il cuore dell’appuntamento sarà strutturato come un “World Café”, una metodologia partecipativa basata su tavoli tematici per favorire il confronto diretto tra i presenti. Il percorso sarà inoltre arricchito da brevi pratiche di attenzione consapevole (savouring), dalla visualizzazione guidata del «bozzolo dorato» e dal momento conclusivo della «Parola di luce».

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sul piano pratico. Presso la palestra delle scuole (con turni dalle 15.30 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30) si terrà un Open Day gratuito di difesa personale rivolto alle donne. Le lezioni, sia teoriche che pratiche, saranno condotte da Romina Repetto – Maestro della federazione FIJLKAM, quarto Dan di Ju-Jitsu e secondo livello di MGA – e si baseranno sul Metodo Globale Autodifesa (MGA). Le partecipanti impareranno a gestire le reazioni di panico, a riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo e ad applicare tecniche di svincolo efficaci, studiate appositamente per consentire di liberarsi anche da aggressori fisicamente più forti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ma a causa dei posti limitati è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Consulta tramite WhatsApp o SMS al numero 329.7503357, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].