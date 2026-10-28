Sul palco del Teatro Marenco, affari di famiglia a ritmo di funk

C’è chi la domenica sera si ritrova con i genitori per una tranquilla pizza e chi, invece, preferisce portarli in tour mondiale a suonare funk, soul e rock davanti a platee gremite. Judith Hill appartiene alla seconda categoria. Martedì 3 novembre alle ore 21.00, lo storico Teatro Marenco di Novi Ligure propone l’energia di una delle voci più esplosive e raffinate della scena black internazionale. Non si tratta del classico saggio di famiglia. Papà Robert “Pee Wee” Hill picchia sul basso con un groove che farebbe ballare anche i velluti della platea; mamma Michiko Hill ricama all’Hammond B3 e alle tastiere con una classe che unisce il rigore classico alla libertà del jazz. A chiudere il cerchio, le bacchette infuocate del batterista Shadrack “Shaddy” Oppong. Insieme creano una macchina sonora perfetta per dare campo libero alla voce portentosa di Judith, capace di arrampicarsi fino al cielo con acuti gospel e scendere un secondo dopo negli abissi fumosi del blues.

Il curriculum di Judith parla chiaro: è stata la voce di supporto scelta da fuoriclasse come Stevie Wonder, Chaka Khan e Michael Jackson, che la volle come partner nei duetti del tour This Is It. Nel 2013 è diventata il volto simbolo del docufilm premio Oscar 20 Feet From Stardom, vincendo pure un Grammy e raccontando al mondo quel paradosso delle coriste con un talento immenso ma rimaste nell’ombra delle grandi star. A rompere definitivamente gli indugi ci ha pensato poi un certo Prince: il genio di Minneapolis l’ha presa sotto la sua ala nel 2015 per produrre il suo disco d’esordio Back In Time, insegnandole a buttare via le buone maniere da studio per abbracciare un sound crudo, viscerale e totalmente libero.

Sul palco del Marenco, Judith presenterà anche i brani del suo ultimo album acclamato dalla critica, Letters from a Black Widow, un viaggio potente tra funk ruvido, ballate intime e omaggi raffinati alle donne della sua famiglia, come nella toccante Dame De La Lumière.

Info: Tel. 347 7360627 (negli orari di biglietteria) | Email: [email protected] | Web: teatromarenco.com – Prevendita online: Circuito Vivaticket – Botteghino teatro: Aperto martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00