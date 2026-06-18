Nella giornata del 10 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tortona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Alessandria – nei confronti di quattro indagati, ritenuti gravemente indiziati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro, rintracciati tra Tortona, Alessandria, Bergamo e Milano, si trovano adesso in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione, che si inserisce in un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, ha visto lo sviluppo di attività investigative tra ottobre 2024 e aprile 2025 che hanno permesso di accertare un articolato sistema di distribuzione di cocaina, eroina e hashish nelle province di Alessandria, Pavia, Bergamo, Brescia e Monza-Brianza. I Carabinieri hanno documentato 140 episodi di cessione, per un totale stimato di 21 chilogrammi di droga, fra cocaina (14), eroina (1) e hashish (6) con un profitto illecito di circa 400.000 euro. Il sodalizio utilizzava utenze telefoniche dedicate e un gergo “criptato” per concordare le ordinazioni. Gli arrestati erano prevalentemente irregolari sul territorio nazionale, a eccezione del gestore di una macelleria islamica di Tortona, all’interno della quale si svolgeva l’attività illecita, aggravata dalla prossimità a scuole e ospedali. Due indagati, inoltre, spacciavano nonostante fossero sottoposti alla detenzione domiciliare. Il provvedimento del G.I.P. colpisce complessivamente sei persone: una fermata ai controlli di frontiera dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio il 27 maggio, un’altra a Milano il 2 giugno, due il 10 giugno e altre due ancora irreperibili. Altre sei persone sono state denunciate a piede libero e dodici segnalate come assuntori.