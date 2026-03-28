La Festa di San Giuseppe a Persi, tra shopping e tradizione.

Come di consueto, la Festa di San Giuseppe a Persi, apre la stagione delle manifestazioni di piazza della primavera/estate in Val Borbera, calendarizzate dal coordinamento tra ProLoco e Associazioni del territorio. La fiera, che si estende, come un tempo, tra i borghi di Persi e Torre Ratti, frazioni di Borghetto di Borbera, è un evento storico, antico di due secoli; era un appuntamento fisso per la compravendita del bestiame. Accantonato verso la fine del novecento, all’inizio del 2000 è stato recuperato e riaggiornato grazie all’impegno di un gruppo di amici che lo hanno riproposto ogni inizio di primavera, tranne per l’annus horribilis del lockdown. Per tutta la giornata di domenica 29 marzo, nella via principale che collega i due borghi, sono previsti oltre cento tra espositori e venditori, un mercato contadino con le eccellenze gastronomiche locali, l’esposizione e l’esibizione dei trattori d’epoca, nonché una fiera nella fiera, con l’area dedicata al bestiame, macchine agricole, attrezzature per il giardinaggio, che affiancheranno bancarelle di artigianato e prodotti di eccellenza del territorio ligure – piemontese, ma anche un’occasione per acquistare qualche nuovo capo d’abbigliamento con relativi accessori per rinnovare il guardaroba in vista della bella stagione. E, per una pausa golosa, largo a degustazioni di frittelle e vini locali.

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(ph: Massimo Sorlino)