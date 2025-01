Il maltempo della notte ha causato una frana caduta lungo la strada statale 35 “Dei Giovi” al chilometro 22,500, all’altezza di Busalla, in provincia di Genova. Lo fa sapere l’Anas, che informa della chiusura temporanea della strada al traffico, in entrambe le direzioni. Il percorso alternativo è lungo l’autostrada A7. In evitabili le conseguenze anche per il territorio novese e alessandrino.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.