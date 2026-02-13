L’Amore tra lettere e pacchi

Tra i circa 270 portalettere in servizio nella provincia di Alessandria, nel presidio di distribuzione decentrato di Cantalupo, c’è una coppia che ogni giorno consegna non solo la corrispondenza, ma anche un pizzico della sua bellissima storia d’amore: Katia Parodi, 51 anni, e Fabio Negruzzo, 53. La loro unione è nata, come spesso accade nelle storie più belle, per una felice coincidenza. Entrambi originari della stessa vallata – Katia di Borghetto e Fabio di Cosola – si sono incontrati a metà strada nel 1998, quando Katia venne assunta a tempo indeterminato in Poste Italiane. “Ho conosciuto il mio futuro marito quasi subito,” racconta Katia con emozione, ripercorrendo l’inizio di una vita che li avrebbe visti condividere lo stesso cammino. Da quel momento, Katia e Fabio si dividono le consegne, conoscendo ogni curva e ogni borgo della Val Borbera. “Ormai conosciamo a memoria ogni angolo di questa zona,” dicono all’unisono i due, che in questo lavoro, svolto con passione, hanno trovato non solo una professione ma il filo conduttore della loro vita. Tanto è forte questo legame con il lavoro, che persino la scelta della loro casa coniugale è legata a una consegna: “Anni fa mi fermai per una consegna accanto a una cascina, in frazione Mulino Santa Maria. Ebbene, era in vendita,” ricorda Katia. L’hanno vista, se ne sono innamorati e, dopo un’attenta ristrutturazione, è diventata il loro nido, il luogo dove hanno costruito la loro famiglia. Nel frattempo, la coppia di postini ha visto la famiglia allargarsi con l’arrivo di tre figli maschi: Alessandro, Mattia e Andrea. “Sono il nostro orgoglio,” affermano Katia e Fabio, fieri di ragazzi responsabili che supportano attivamente la vita domestica. Sono una “squadra ben oliata,” pronti ad affrontare insieme anche i prossimi impegni, come l’inizio delle scuole superiori per il primogenito.

In vista della Festa degli Innamorati, Katia conclude con un aneddoto che scalda il cuore e che riassume il loro amore: “Qualche anno fa ero all’inizio del giro di consegne e Fabio si presentò con un enorme mazzo di rose, che mi fece emozionare parecchio.” Un gesto inaspettato, tra una lettera e un pacco, che ricorda come l’amore, proprio come la posta, trovi sempre la strada per arrivare a destinazione.