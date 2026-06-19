Una storia che si chiude con un sorriso. M.P., 70% di invalidità, da anni assiste la mamma anziana. La ricerca di un alloggio popolare si era arenata, tra liste d’attesa e difficoltà oggettive.

Qualche giorno fa è arrivata la bella notizia, dal Comune di Arquata Scrivia: dopo 6 mesi di ricerche è stata individuata una casa adatta a madre e figlio. “A fare la differenza – spiegano dal Comune della Val Lemme – l’intervento diretto del sindaco di Francavilla Bisio, insieme ai dipendenti comunali, in sinergia con il CSP e l’Agenzia territoriale per la casa Piemonte sud, che hanno seguito il caso con attenzione e costanza. Un risultato che restituisce serenità a una famiglia in difficoltà e che dimostra il valore delle amministrazioni vicine alle persone”.

“Grazie a tutti coloro che si sono spesi per questa causa”, le parole di M.P., che ora può guardare al futuro con più tranquillità, sapendo di avere un tetto sicuro per sé e per la mamma.

Nella vicenda era intervenuto anche il Comitato di lotta per la casa di Alessandria, che aveva organizzato presidi davanti all’abitazione di M.P. al momento della notifica dello sfratto.