La pedagogia oltre l’infanzia

Un viaggio lungo tre decenni, speso tra educazione, formazione e percorsi di crescita personale. Venerdì 26 giugno, alle 17.30, il salone al piano terra del Comune di Cabella Ligure ospiterà la dottoressa Giovanna Noto per la presentazione del suo volume “La ‘mia’ pedagogia”. L’evento si inserisce nel quadro di “Parole per prendersi cura”, la rassegna culturale nata dalla sinergia tra il Comune e l’Associazione Roba da Strejie. Dopo il primo appuntamento di maggio con la psicoterapeuta Daria Ubaldeschi, questo secondo incontro punta a scardinare i falsi miti legati a una disciplina spesso fraintesa. “La pedagogia è la scienza che studia l’educazione e la formazione dell’essere umano nella sua interezza e nel ciclo della sua vita”, spiega Giovanna Noto. “Al contrario di ciò che si pensa, il pedagogista non si occupa esclusivamente di bambini, ma anche di adulti, anziani e disabili”. Per l’autrice, legata a doppio filo alla Val Borbera, luogo che frequenta da anni insieme al marito, il noto cantautore Marco Cambri, il libro rappresenta la sintesi di una vita passata sul campo. Un’occasione per il pubblico locale di scoprire da vicino la passione e la professionalità che guidano il suo lavoro. Nelle parole di Giovanna Noto emerge una visione profonda e quasi terapeutica della sua professione, intesa come uno strumento per superare i momenti di crisi: “L’educazione è un viaggio, un cammino verso di sé e verso l’altro, un percorso di crescita. – continua la dottoressa – E il ruolo di chi educa è quello di aiutare la persona a trovare il senso della propria esistenza la realizzazione del proprio futuro insieme agli altri, la passione per ciò che ritiene fondamentale; una strada per evolvere dalla sofferenza e dalla fatica di crescere. Questo è ciò in cui mi riconosco ancora oggi, è il fuoco che ho dentro da quando sono diventata dottoressa in pedagogia, è la gioia che provo ogni volta che raggiungo questi obiettivi con le persone che si fidano e si affidano a me”.

L’appuntamento è a ingresso libero. Al termine dell’incontro verrà offerto un piccolo rinfresco. Inoltre, per l’occasione, i visitatori avranno l’opportunità di visitare il Centro Documentale sull’Emigrazione dalla Val Borbera, che rimarrà aperto a margine dell’evento.