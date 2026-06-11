Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno intensificato le attività di vigilanza con un servizio a largo raggio, concentrato prevalentemente nelle fasce orarie serali e notturne, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa.

Nel corso delle operazioni, che hanno portato all’identificazione di 150 persone, una pattuglia ha intercettato un’autovettura il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, ha tentato la fuga. Durante l’inseguimento, gli occupanti del veicolo hanno lanciato dal finestrino dieci dosi di cocaina, per un peso complessivo di dieci grammi, prontamente recuperate e poste sotto sequestro.

L’attività di controllo ha inoltre consentito di rintracciare quattro cittadini stranieri risultati sprovvisti di regolari titoli di soggiorno. Nei confronti degli stessi sono state avviate le procedure amministrative per la regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale.

Tra questi, un soggetto è stato bloccato dai Carabinieri mentre tentava di consumare un furto di merce all’interno di un supermercato locale.

Per un altro cittadino straniero, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Questore, è scattato l’accompagnamento coatto presso l’aeroporto di Milano-Malpensa ai fini dell’immediata espulsione dal paese.