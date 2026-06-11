Stadio Girardengo, stop ai lavori. Cronistoria di un cantiere lumaca

Doccia fredda per lo sport novese, ma l’Amministrazione comunale ha deciso di dare un segnale di fermezza. Il Comune di Novi Ligure ha infatti ufficializzato la risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice incaricata dei lavori di ripavimentazione e ristrutturazione della pista di atletica leggera dello stadio “Costante Girardengo”. Il provvedimento drastico è stato formalizzato con la determina dirigenziale n. 108/559 del 8 giugno 2026. Alla base della decisione ci sarebbero i gravi e ingiustificati ritardi accumulati dall’impresa fin dall’apertura del cantiere. L’intervento era partito sotto i migliori auspici l’8 aprile scorso, data della regolare consegna del cantiere. La ditta avrebbe dovuto completare l’opera entro il prossimo 5 agosto, garantendo agli atleti novesi un impianto completamente rinnovato per la fine dell’estate. I problemi, tuttavia, sono emersi fin dalle prime battute: 8 aprile, consegna del cantiere e avvio (teorico) dei lavori. Maggio, rallentamenti diffusi e prime criticità operative constatate sul campo. 21 maggio, la Direzione dei Lavori stringe i bulloni e notifica una formale diffida all’impresa, concedendo 10 giorni di tempo per rimettersi in carreggiata e accelerare le operazioni. Scaduto il termine, la diffida è rimasta senza esito. A quel punto, l’Amministrazione comunale, preso atto dell’impossibilità di rispettare i patti e le tempistiche contrattuali, ha scelto la linea dura della risoluzione del rapporto per non perdere ulteriore tempo prezioso.

Cosa succede adesso? L’obiettivo di Palazzo Pallavicini resta quello di non lasciare l’opera a metà e restituire la pista alla città il prima possibile. Per questa ragione, gli uffici comunali si sono già attivati per far ripartire il cantiere senza dover indire una nuova gara da zero. “Per garantire la prosecuzione dei lavori – fanno sapere dal Comune – verranno attivate le procedure di legge per lo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente le altre ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto.” La speranza, ora, è che l’impresa seconda classificata possa subentrare rapidamente per cancellare questo “passo falso” e tagliare finalmente il traguardo dei lavori.