Il Mercato contadino di Gavi da luglio traslocherà nel rione di Monserito. Il trasferimento è necessario a causa dei lavori sul ponte di Borgonuovo, già avviati dalla Provincia e che dal mese prossimo impediranno la riduzione del cantiere, attuata in via eccezionale il 7 giugno per consentire di festeggiare il primo compleanno della manifestazione. In autunno, una volta conclusi i lavori, le bancarelle con i prodotti agricoli e artigianali torneranno in via Mameli.

Domenica, durante la cerimonia nell’atrio del municipio per celebrare la ricorrenza, il sindaco Carlo Massa ha definito il Mercato “un luogo di incontro che dà valore alla filiera corta dei prodotti locali frutto del lavoro dei migliori produttori della nostra terra. In un anno il Mercato ha messo radici ma dal prossimo mese, a causa della chiusura del ponte, dovrà essere spostato altrove“. Il presidente del Circolo Val Lemme di Legambiente, Saverio Fera, ha ricordato l’impegno quotidiano dei produttori, “eroi che puntano su un’economia sostenibile e green portata avanti con fatica 365 giorni all’anno per dare un segnale diverso alla società e un futuro ai nostri figli“. La manifestazione è organizzata insieme alla pro loco.