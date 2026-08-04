Week-end nelle Terre del Giarolo

Un fine settimana ricco di appuntamenti ed enogastronomia vi aspetta tra i borghi e le valli delle Terre del Giarolo. Da Cabella Ligure a Caldirola, fino a Vignole Borbera, ecco la guida agli eventi da non perdere dall’8 al 10 agosto.

Cabella festeggia San Lorenzo

A Cabella Ligure, la festa di San Lorenzo, patrono del paese valborberino, è cosa molto sentita: ben tre giorni sono dedicati al Santo delle stelle cadenti. Si inizia sabato 8 agosto al Palavittoria dove, alle 17 inizierà la serata di premiazione del concorso “Balconi e Giardini Fioriti”con assegnazione riconoscimenti con inserimento nell’albo dedicato. Il giorno successivo, domenica 9 agosto sempre al Palavittoria ma alle 19 si svolgerà la“Sagra dello gnocco fritto”, il classico gnocco servito con formaggi e salumi locali, accompagnati dalla musica. Alle 23 gli immancabili fuochi d’artificio, tanto apprezzati dagli animali domestici, ma particolarmente da quelli selvatici, che si augurano che, vista la situazione meteo e gli incendi che stanno arrostendo metà Europa, almeno per quest’anno vengano annullati. Ed eccoci a lunedì 10 agosto, giorno canonico dedicato al Patrono San Lorenzo. Alle 17 Santa messa nella chiesa a lui dedicata, segue la processione accompagnata dalla banda musicale. Dalle 20, cena autogestita sotto le piante e, dalle 21.30 serata in musica con djSet disco dance.

I cortili di Cosola

Restando nel comprensorio comunale di Cabella Ligure, la frazione Aie di Cosola propone per sabato 8 agosto la “Festa dei cortili”, in pratica una cena itinerante di cortile in cortile dall’antipasto al dolce, sempre accompagnati dalla musica.

A Vignole Steet food piemonetese

Sabato 8 agosto a Vignole Borbera, appuntamento dedicato ai golosi. Dalle 19, torna Megalo, il mercato enogastronomico locale che propone le eccellenze del territorio in un percorso di degustazione con ravioli, farinata, gnocco fritto, alici fritte, salumi e formaggi, arrosticini di angus piemontese, dolci e gelati artigianali, accompagnati dai vini dei Colli Tortonesi e delle Terre di Libarna, ma anche birra artigianale. La serata avrà come colonna sonora la musica dal vivo dei Torgada.

La ricetta segreta di Caldirola

La pro loco di Caldirola propone sabato 9 agosto dalle 19.30, la “Festa del Brö ‘d Carvo’, tradotto significa brodo di carnevale ed è una zuppa che a Caldirola cucinano fin dall’800, veniva preparata davanti alla chiesa nel periodo di Carnevale ma nel corso degli anni il luogo di preparazione è più volte cambiato. Ogni famiglia donava parte degli ingredienti necessari ma la ricetta è sempre stata rigorosamente segreta e custodita di volta in volta da alcuni depositari (oggi ne sono rimasti due). Dalla fine degli anni Novanta il Brö ‘d Carvò viene cucinato il secondo sabato di agosto durante la cena itinerante organizzata per la festa del paese, in uno dei vicoli del centro storico. Un piatto legato indissolubilmente al territorio cucinato rigorosamente una sola volta l’anno. Al termine della cena, intorno alle 21.30 cocktail party in piazzetta accompagnato dalla musica selezionata dal dj Lello Randa.