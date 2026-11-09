La sala del Consiglio comunale di Serravalle Scrivia, sabato 7 novembre, era piena di sportivi serravallesi in occasione della premiazione degli atleti che nella stagione scorsa hanno ottenuto risultati eccellenti a livello provinciale, regionale e nazionale. L’amministrazione comunale ha assegnato l’attestato al merito sportivo a 33 ragazze e ragazzi del Basket Serravalle, dell’Atletica Serravallese e della Ginnastica Artistica Serravallese, storiche società del paese.

Premiati anche Gaia Camera (Ginnastica Serravallese) come campionessa italiana nella sua categoria e Ludovica Cavo (Atletica Serravallese), campionessa Italiana nei 400 hs under 23. Premio alla carriera a Davide Denegri per i suoi eccezionali risultati nel Basket.