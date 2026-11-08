L’Alta Val Borbera ricorda i caduti

Si sono concluse oggi a Cantalupo Ligure, con il solenne momento di raccoglimento davanti al monumento ai caduti, le manifestazioni promosse in Alta Val Borbera in occasione del 4 Novembre per ricordare le vittime di tutti i conflitti. A dare voce e sostanza alla memoria sono stati, ancora una volta, i giovani. Anche durante la cerimonia di Cantalupo, così come a Rocchetta, diversi alunni della scuola secondaria, hanno letto una selezione di “pensieri di pace” tratti dalle pagine di intellettuali italiani e internazionali. Si tratta di una consuetudine ormai consolidata: da anni, infatti, la collaborazione con la scuola di vallata rende gli alunni protagonisti attivi della ricorrenza, trasformando il ricordo storico in una riflessione viva sul presente.

Il repertorio scelto per l’occasione ha unito la memoria storica italiana a una prospettiva globale. Dai testi di testimoni della nostra letteratura come Emilio Lussu, Mario Rigoni Stern, Ignazio Silone, Luciana Nissim Momigliano e Liana Millu, fino alla poesia in musica di Fabrizio De André, le letture hanno affiancato riflessioni di filosofi, scrittrici e pensatori provenienti da ogni parte del mondo: America Latina, Stati Uniti, Russia, Medio Oriente, Cina e India.

Il percorso delle celebrazioni aveva preso il via la mattina del 4 novembre a Rocchetta Ligure, dove gli allievi delle tre classi della scuola media hanno partecipato alle iniziative sul territorio. Dopo il ritrovo iniziale in piazza, i ragazzi si sono spostati a Palazzo Spinola per visitare i musei locali. L’attività si inserisce all’interno del consueto “Progetto Scuola”, promosso e curato ogni anno dalla sezione ANPI Val Borbera “Pinan” per trasmettere alle nuove generazioni i valori della memoria condivisa, della libertà e della convivenza pacifica tra i popoli.