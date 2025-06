Un ferito e due auto coinvolte nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, a Gavi, in località Valle, lungo una delle strade considerate fra le più pericolose, la Sp 161. La dinamica deve ancora essere chiarita dai carabinieri ma all’apparenza sembra essersi trattato di un frontale tra un Suv e un’utilitaria. L’ambulanza del 118 ha trasportato all’ospedale il conducente di quest’ultima, che non sarebbe in condizioni gravi. Illese le altre persone. La provinciale della Crenna, in prossimità del centro artigianale, è ancora chiusa al traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.

L’incidente riporta d’attualità il tema della sicurezza della strada 161: negli anni scorsi, a causa dei numerosi incidenti mortali, i residenti avevano chiesto, tra l’altro, anche un controllo costante della velocità. Il limite dei 50 chilometri orari non viene quasi mai rispettato. La rotonda realizzata all’incontro con il centro commerciale non ha risolto del tutto il problema.