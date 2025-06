20 milioni di euro al Comune di Alessandria (10 nel 2026, 10 nel 2027) per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Bormida, 5 milioni di euro alla Provincia di Alessandria (2 nel 2025, 3 nel 2026) per lo studio di fattibilità della tangenziale di Gavi. Lo stabilisce ufficialmente il decreto della Presidenza del Consiglio pubblicato nei giorni scorsi, che stanzia le risorse necessarie per avviare la realizzazione delle due infrastrutture, ottenute in legge di bilancio grazie all’ordine del giorno presentato, e fortemente voluto, dall’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

È lo stesso Molinari ad annunciarlo con soddisfazione: “Si tratta di opere fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, che la Lega, ed io personalmente, ci eravamo impegnati a sostenere. Ora la palla passa agli amministratori del Comune di Alessandria e della Provincia. A loro il compito di predisporre con celerità il percorso di realizzazione di infrastrutture che consentiranno al nostro capoluogo, e a Gavi, capitale della Val Lemme, di risolvere primarie problematiche di viabilità, e di attrezzare i rispettivi territori ad affrontare le sfide del futuro”.