Riconfermati i quattro comuni della provincia di Alessandria detentori della bandiera Spiga Verde, riconoscimento attribuito ogni anno da FEE – Foundation for Environmental Eucation, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere. Acqui Terme, Gamalero, Gavi e Volpedo ribadiscono quindi il proprio impegno nel mettere in atto politiche di sostenibilità ambientale e sociale. Come ha infatti ricordato il presidente Fee Claudio Mazza, quello delle Spighe Verdi è un percorso che non si esaurisce alla consegna della bandiera, ma di un percorso che i comuni intraprendono insieme ai propri cittadini.

L’annuncio ufficiale è stato fatto oggi, giovedì 25 giugno, durante una cerimonia che si è tenuta nella sede del CNR, a Roma, alla presenza dei sindaci e del presidente Fee Italia Claudio Mazza. Per Acqui Terme ha ritirato la bandiera, su delega del sindaco Danilo Rapetti, il consigliere Orest Laniku; per Gavi erano presenti il sindaco Carlo Massa e la vicesindaco Carla Poggi; per Gamalero era presente il sindaco Gian Paolo Ferasin; per Volpedo la sindaca Elisa Giardini.

Il Piemonte guida la classifica delle Regioni con 22 Spighe Verdi: Acqui Terme, Alba, Barolo, Barone Canavese, Bra, Caluso, Candia Canavese, Canelli, Carignano, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Farigliano, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Narzole, Poirino, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo.

Il Comune di Gavi, amministrato dal sindaco Carlo Massa, è stato riconfermato, per il terzo anno, tra i 97 comuni italiani che si possono fregiare del riconoscimento: “Anche quest’anno, per la terza volta, al Comune di Gavi è stato assegnato il riconoscimento della Spiga Verde, a testimonianza che l’amministrazione ha lavorato con impegno per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Come sindaco, il mio obiettivo è di continuare e migliorare il percorso intrapreso”.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria – Rivolgiamo i più vivi complimenti ai sindaci dei nostri Comuni e alle rispettive strutture per le determinazione nell’avviare il percorso di valorizzazione del territorio. Il lavoro svolto insieme ai Comuni evidenzia un elemento chiave: la sostenibilità funziona quando diventa processo continuo, misurabile e condiviso. L’agricoltura svolge un ruolo determinante nella tutela dell’ambiente e riconoscimenti come quelli attribuiti da Fee non possono non renderci ancor più orgogliosi di fare il nostro lavoro”.

“Anche quest’anno sono quattro i comuni che si riconoscono nel protocollo per la gestione virtuosa dell’ambiente di Fee. Auspichiamo che il numero possa ancora crescere, rafforzando la rete di enti virtuosi che si sta creando sul territorio”, afferma il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco.

Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE-Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.