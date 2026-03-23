Gavi è senza pista di atteggiato per l’elisoccorso del 118 e il Comune sta cercando una nuova superficie. Un’ipotesi, indicata nella variante al piano regolatore adottata dal Consiglio comunale il 31 gennaio, richiede una serie di verifiche.

Fino all’avvio del cantiere, gli elicotteri sono sempre atterrati nel campo da calcio del Pedemonte ma proprio il rifacimento del prato in erba sintetica, concluso da poco, ora impedisce l’atterraggio. Il manto verrebbe infatti danneggiato.

L’amministrazione comunale ha previsto di utilizzare l’area privata lungo la strada 162 per Monterotondo dove era stato allestito, per un breve periodo, un campo da rugby. L’Asl Al ha però sollevato una serie di criticità, come il rischio di esondazioni in caso di piena del rio Neirone e le condizioni del drenaggio del terreno.

Il cambio di destinazione d’uso dell’area previsto nella variante potrà procedere. Le osservazioni dell’Asl dovranno essere tenute in considerazione nella redazione del progetto.