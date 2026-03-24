In Val Lemme il Sì al referendum sulla magistratura ha prevalso in 4 Comuni, mentre il No è risultato vincitore in 6 paesi. L’affluenza domenica e lunedì è stata elevata ovunque.

A Gavi i sostenitori della riforma Nordio hanno vinto per appena 41 voti: con un’affluenza del 65,7%, 1163 elettori (50,90%)si sono pronunciati a favore del Sì, 1122 i contrari (49,10).

Tassarolo ha visto 184 voti (53,80%) per il Sì e 158 (46,20%) per il No. L’affluenza è stata del 68,58%. Prevalenza del Sì ancora più schiacciante a Francavilla Bisio, dove ci sono stati 173 voti favorevoli (62,68%) contro 103 (37,32%). Al voto il 68,40% degli elettori. A Basaluzzo 570 voti (58,34) per il Sì contro 407 (41,66%) per il No e un’affluenza del 61,13%.

Nei paesi dell’alta Val Lemme ha vinto il No.

A Fraconalto ha ottenuto 93 voti (56,71%) contro 71 per il Sì (43,29%). Al voto 165 elettori (62,26%) Voltaggio ha visto il No vincere con 242 voti (58,74%) contro 170 (41,26%) e un’affluenza addirittura del 75,77%.

12 voti lo scarto a favore del No a Bosio: 261 i contrari alla riforma (51,18%) contro i 249 per il Sì (48,82%). Affluenza al 61,81%. A Carrosio il No ha prevalso con 154 voti (58,78%) contro 108 (41,22%). Al voto in 262 (68,77). Percentuali simili a Parodi Ligure: i contrari sono stati 185 (58,18%), 133 (41,82%) i favorevoli. I votanti sono stati 322 (63,01%).

Netta, infine, la vittoria del No anche a San Cristoforo, con 157 voti (57,72%). 115 i favorevoli al Sì (42,28%). L’affluenza è stata del 63,34%.