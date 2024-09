Successo anche per l’edizione 2024 della Gavilonga. Domenica scorsa sono stati 164 i partecipanti alla passeggiata enogastronomica tra le aziende del Gavi docg tra Serravalle Scrivia e Novi Ligure, 7 chilometri tra vigneti e boschi degustando vino e cibi locali, proprio come nelle edizioni organizzate da Carletto Bergaglio negli anni ’90. Partenza e arrivo da Villa la Bollina, fra le colline di Monterotondo, nel territorio serravallese, con tappe alla tenuta Villa la Cedraia, a Novi Ligure, antica dimora risalente al ‘600, e a cascina Perpetua, lungo la strada del Castellone. Ad aiutare l’Ordine dei Cavalieri del Raviolo e del Gavi nell’organizzazione, la pro loco di Gavi e al Consorzio tutela del Gavi. In totale, sono stati 23 i volontari impegnati a cucinare e a distribuire i piatti ai partecipanti, che hanno abbinato al vino salame, testa in cassetta, torte di verdura e torta di riso, oltre, ovviamente ai ravioli.