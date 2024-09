La Comunità montana Terre del Giarolo è stata dichiarata estinta dalla Regione e ora sui bilanci di 30 Comuni potrebbe arrivare una stangata se non sarà venduto il golf di Momperone. Tutti i beni della Terre del Giarolo e i debiti sono passati all’Unione montana Terre Alte e ai Comuni, sui quali grava un debito di 1,5 milioni di euro, da ripagare solo con la vendita delle proprietà. La Comunità montana era stata cancellata nel 2012 dalla legge regionale ma la sua liquidazione si è trascinata per 12 anni. Al suo posto sono state costituite le Unioni montane Terre Alte, Valli Borbera e Spinti e Valli Curone, Grue, Ossona. Il criterio adottato per la ripartizione dei debiti è per il 30% in base agli abitanti e per il 70% in base alla superficie del territorio comunale. I Comuni rischiano di doversi far carico di decine di migliaia di euro, in media, se l’operazione del golf, impianto chiuso da tempo, non andrà in porto.

Il bando per cessione del bene doveva essere pubblicato a gennaio ma c’è stato un notevole ritardo a causa, in particolare, della variante al piano regolatore di Momperone che consentirà di costruire strutture turistiche all’interno dell’impianto. Oltretutto, si attende la nomina della nuova giunta dell’Unione, che dovrà approvare la variante. Infine, una beffa per il territorio: il giudice del tribunale di Bergamo ha posto in liquidazione la Golf Momperone srl, ex concessionario dell’impianto da 18 buche e riconosciuto alla Terre Alte un credito di 2,2 milioni di euro, cifra con la quale si sarebbe potuto pagare il debito a carico dei Comuni. Invece, l’Unione montana rischia di non ottenere nulla poiché la Golf Momperone era una società a responsabilità limitata priva di beni e i soci non rispondono con il loro patrimonio dei debiti societari.

I Comuni interessati dal debito della ex Comunità montana sono Cerreto Grue, Cabella Ligure, Fabbrica Curone, Albera Ligure, Avolasca, Cantalupo Ligure,

Carrega Ligure, Casasco, Castellania Coppi, Costa Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera, Berzano di Tortona,

Brignano-Frascata, Garbagna, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo e Volpeglino.