Si discuterà per forza di cose della riforma della magistratura oggetto del referendum del 22 e 23 marzo martedì 24 febbraio, alle 21, nel Teatro Giacometti, dove sarà ospite Gherardo Colombo. L’ex magistrato presenterà il suo nuovo libro, dal titolo “La giustizia italiana in 10 risposte”, un’analisi sulle recenti riforme del sistema giudiziario e sul loro impatto sull’equilibrio democratico del Paese.

Colombo è noto per aver seguito indagini importanti per la storia italiana degli ultimi decenni, dalla Loggia P2, scoperta mentre indagava sul finto rapimento del banchiere Michele Sindona, fino a Mani Pulite insieme agli altri componenti del pool che scoperchiò la corruzione diffusa di quegli anni. Si è dimesso da magistrato con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, scrivendo libri e organizzando incontri pubblici.

La serata sarà organizzata dall’associazione “Per non stare a guardare”

Intanto, domani, 21 febbraio, sempre a proposito del referendum costituzionale, a Novi incontro pubblico dedicato alle ragioni del No. L’appuntamento, dal titolo “I NO che servono alla democrazia”, sarà alle 10,30 nella Biblioteca Civica. Interverranno i magistrati Riccardo Ghio e Ranieri Miniati. L’incontro, spiegano dal Comitato per il No di Novi Ligure, “rappresenta un’occasione di informazione e confronto aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole al voto”. Per aderire al comitato scrivere a [email protected]