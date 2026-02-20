Ponte della Castagna: senso unico alternato a partire da mezzogiorno

Scatterà dalle 12 di domani, 21 febbraio, il senso unico alternato sul ponte della Castagna, a Borghetto Borbera, lungo le Strette. Finirà così, dopo dieci giorni, l’isolamento parziale dell’alta Val Borbera dal resto del territorio. Il personale incaricato dalla Provincia ieri, 19 febbraio, e oggi, ha installato le barriere laterali sul tratto del ponte che sarà aperto al traffico, mentre nella parte restante è in corso l’abbattimento del viadotto dopo il crollo parziale dell’11 febbraio che ha costretto alla chiusura per motivi di sicurezza. Il senso unico alternato sarà senz’altro autorizzato dalla Provincia in questo fine settimana. Da lunedì sono in programma nuove interruzioni del traffico per consentire la prosecuzione dei lavori.