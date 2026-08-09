Notte fra i roghi a Mornese: i boschi hanno ripreso a bruciare

E’ stata solo una tregua: a Mornese i boschi hanno ripreso a bruciare. Ieri pomeriggio, 8 agosto, sono scoppiati altri due incendi, non più nella pineta, diventata in parte un paesaggio tristemente lunare, ma fra gli alberi di località Pian dei Deschi, in zona Roverno, e verso i laghi della Lavagnina. In poco tempo sia il gruppo Aib sia i vigili del fuoco sono arrivati sul posto ma i roghi sono andati avanti tutta la notte nonostante il tentativo di contenerle, anche utilizzando gli elicotteri della Regione fino a quando è stato possibile. Ieri sera il Comune ha parlato di una situazione complessa, con fronti di incendio vasti, fino a ieri senza nessuna evacuazione di abitazioni. Inevitabile chiedersi come sia potuto succedere di nuovo, oltretutto in due località distinte, dopo cinque giorni passati a domare le fiamme nella pineta.