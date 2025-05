“Giovani sul Forte”: un grande evento dei giovani produttori del Gavi Docg.

Gavi Giovani inaugura l’estate al Forte di Gavi tra degustazioni, musica e solidarietà. Sabato 7 giugno, il maestoso Forte di Gavi si trasforma nel cuore pulsante del territorio per ospitare il primo grande evento 2025: “Gavi Giovani sul Forte”.

Dalle 19.30, le antiche porte del Forte si aprono per accogliere appassionati e wine lovers in un evento che unisce il fascino della storia della denominazione del Grande Bianco Piemontese alla freschezza delle nuove generazioni. Il cortile della Cittadella diventa una vera e propria food court del Gavi Docg, dove il vino è protagonista in abbinamento ad una selezione di eccellenze gastronomiche del territorio: il formaggio Montebore della Cooperativa Agricola La Tula, il Risotto al Gavi ricetta storica del Ristorante Cantine del Gavi, la Testa in Cassetta presidio Slow Food della Macelleria Bertelli e i celebri Amaretti di Gavi dell’Antico Caffè il Moro. Il tutto accompagnato dalla musica del gruppo Torgada, che fonde generi e sonorità.

Una serata di convivialità e scoperta per dare ai partecipanti la possibilità di incontrare i giovani volti della denominazione, che raccontano in prima persona il loro vino e territorio e nel contempo partecipare ad un’importante iniziativa di beneficenza: il costo di partecipazione è di 50 € e una parte del ricavato sarà devoluto al Centro Oncoematologico Pediatrico del Policlinico di Pavia, confermando il legame profondo tra il Gavi e i valori di solidarietà e comunità.

Gavi Giovani, fondata nel 2024 riunisce oggi circa 40 produttori e operatori di filiera, con un’età media di 30 anni e la voglia di raccontare e valorizzare il patrimonio enologico, culturale e paesaggistico di cui sono parte, portando nuova energia e visione all’interno della denominazione. L’associazione di promozione sociale è presieduta da Lorenzo Bisio che commenta così questa iniziativa: “Il Gavi è una denominazione viva, fatta di tanti produttori che credono nel valore della propria terra, nella cultura enogastronomica e nella solidarietà. Sostenere il Centro Oncoematologico Pediatrico di Pavia è per noi un gesto che unisce il piacere di stare insieme al senso profondo di responsabilità sociale che vogliamo coltivare.”

Dalle 19.30: navette per il Forte dal piazzale antistante il Cimitero (SP 161) Ingresso: 50 € (comprende: degustazioni di vino, piatto di formaggi, Risotto al Gavi, Testa in Cassetta, Amaretti di Gavi). Posti limitati su prenotazione: xceed.me/gavigiovani