A Tortona la Polizia ritrova Oscar, un cucciolo di pastore tedesco

Erano circa le 19.30 quando alla sala operativa della Sezione Polizia Stradale giungono molte telefonate da parte di automobilisti che segnalano la presenza di un cane nei pressi del centro abitato di Tortona. Immediatamente viene inviata una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona che, dopo pochi minuti, rintraccia il cane, impaurito dai veicoli in transito, mentre passava pericolosamente da una parte all’altra della carreggiata. Uno degli operatori ha provveduto quindi a rallentare il traffico in entrambi i sensi di marcia, e l’altro, con non poca fatica, è riuscito a conquistarsi la fiducia del cucciolo, molto agitato ed impaurito. Una volta condotto in sicurezza fuori dalla carreggiata, gli è stata prestata la prima assistenza in attesa dell’intervento del personale del vicino canile comunale, che ha provveduto al recupero.

Prima dell’arrivo dei veterinari, sono arrivati però i legittimi proprietari, residenti nei pressi del luogo del ritrovamento, a cui il cane, un pastore tedesco di 7 mesi di nome “Oscar”, era sfuggito poco prima varcando il cancello dell’abitazione. Il piccolo ha potuto così far ritorno a casa e, forse ci penserà bene prima di ripetere la brutta esperienza.