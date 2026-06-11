Gli alunni della scuola di Capriata premiati a Roma dall’Ance per il recupero dell’ex distilleria

Il 28 maggio, a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Macroscuola 2025-2026, dal titolo “Dove abita il futuro”. Alla manifestazione hanno partecipato le delegazioni di alunni e insegnanti delle 15 scuole classificate alle selezioni regionali. Per il Piemonte si è classificato al primo posto l’Istituto Comprensivo “De Simoni” di Gavi, con le classi terze del plesso di Capriata d’Orba. Coordinati dagli insegnanti Elisabetta Macciò e Cristian Foglino, gli studenti hanno sviluppato un progetto dedicato al territorio, proponendo soluzioni architettoniche innovative, sostenibili e inclusive. Partendo dallo studio dell’area dell’ex Distilleria Montobbio di Capriata d’Orba, gli alunni hanno immaginato il recupero dei capannoni fatiscenti presenti nel sito, ipotizzando diversi utilizzi degli spazi, tra cui una zona destinata al co-living e una al co-working.

L’obiettivo del progetto è restituire al paese di Capriata d’Orba un’immagine di decoro urbano in armonia con la bellezza del luogo, implementando al tempo stesso servizi pensati soprattutto per i giovani. Gli studenti presenti alla premiazione — Giovanni Donatantonio, Giovanni Campodonico e Francesco Perfumo — hanno illustrato il progetto presso la sede romana dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance). Il lavoro è stato particolarmente apprezzato dagli esperti del settore. Nel corso della presentazione, gli alunni hanno inoltre ricordato Marco Massone, direttore dell’associazioni degli imprenditori edili della provincia di Alessandria, recentemente scomparso. A lui, cittadino capriatese, hanno voluto dedicare l’intero progetto. Un grande risultato per i ragazzi, che hanno saputo portare la realtà del territorio della nostra scuola all’attenzione nazionale, suscitando interesse e apprezzamento. Nella mattinata di lunedì 8 giugno si è svolta la premiazione anche presso la sede di Capriata alla presenza del Sindaco, della dirigente scolastica e dei rappresentanti di Ance. Sabrina Caneva