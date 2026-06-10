Le scuole di Novi Ligure e Gavi ricordano Edoardo Manesso “Edo”

Il ricordo di Edoardo Manesso, per tutti Edo, resta vivo grazie alle iniziative messe in pratica dalle tante persone che gli hanno voluto bene.
A quattro anni scomparsa, avvenuta a 16 anni a Novi Ligure nel 2022 a causa di un incidente in moto, i compagni di scuola di Edo, il preside e gli insegnanti dell’Istituto Ciampini Boccardo hanno voluto creare uno spazio dove incontrarsi nel cortile della scuola novese. Su una delle panchine una targa con la scritta “Schissa la frision“, come diceva sempre il giovane gaviese.
Il 25 maggio, nella scuola media De Simoni di Gavi, è stata consegnata la borsa di studio annuale voluta dalla mamma di Edoardo, Lara Gualco, per premiare l’alunno più bravo. Quest’anno il riconoscimento è andato ad Adele Maria Lolaico.