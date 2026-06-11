Libarna, l’antica città romana si svela: la ricerca diventa un bene comune

Un ponte ideale tra il glorioso passato romano e le più moderne strategie di fruizione culturale. L’area archeologica di Libarna, situata nel cuore della provincia di Alessandria, propone una giornata interamente dedicata alla scoperta, allo studio e all’inclusione. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, l’antico centro urbano adagiato lungo il tracciato della via Postumia si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto per mostrare al pubblico i risultati delle ultime ricerche e le nuove prospettive di valorizzazione che stanno ridisegnando il futuro del sito. L’appuntamento principale, previsto per sabato 13 giugno dalle 16.00 alle 18.00, ruota attorno all’incontro pubblico intitolato “Libarna: nuove prospettive di ricerca e valorizzazione”. Più che un semplice bilancio accademico, l’iniziativa si configura come un dialogo aperto in cui la Direzione regionale Musei nazionali Piemonte illustrerà le complesse attività di tutela e scavo attualmente in corso, dimostrando come la ricerca scientifica possa e debba tradursi in divulgazione accessibile a tutti.

A guidare i visitatori in questo viaggio nel tempo saranno Valentina Barberis, direttrice dell’Area archeologica di Libarna, e Valentina Faudino, esponente dei Servizi Educativi delle Residenze reali sabaude. Il confronto consentirà di approfondire come le più recenti campagne di studio stiano offrendo nuove chiavi di lettura per interpretare le vestigia della città romana, la cui importanza strategica ed economica in epoca imperiale continua a rivelare dettagli inediti. La narrazione scientifica troverà un riscontro immediato sul terreno attraverso una suggestiva passeggiata archeologica tra i resti monumentali del sito. I partecipanti avranno l’opportunità di calpestare le antiche strade e osservare le strutture emerse dagli scavi, guidati dall’interpretazione degli esperti.

Parallelamente, l’evento punta al coinvolgimento delle nuove generazioni: sono infatti previsti laboratori educativi specificamente progettati per i bambini e le famiglie, ideati per far comprendere in modo ludico e stimolante l’organizzazione sociale, l’architettura e la quotidianità di una città di epoca romana.

L’evento si inserisce nel più ampio respiro del ciclo piemontese “L’archeologia si racconta nei Musei nazionali del Piemonte”. Il cartellone, promosso dalle Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte e curato da Elisa Lanza (responsabile delle collezioni archeologiche), mira a scardinare la vecchia concezione dei siti storici, valorizzandoli come poli dinamici di accessibilità e scambio culturale. Attraverso il coinvolgimento diretto di archeologi, studiosi e direttori, la rassegna permette di “entrare” nei retroscena del lavoro degli specialisti, rendendoli partecipi delle trasformazioni in atto nel patrimonio pubblico.

L’ingresso all’evento e al sito è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.