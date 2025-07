Gli eventi culturali estivi a Novi Ligure

Proseguono le rassegne culturali “Estate nel Chiostro” e “Nel Chiostro delle Storie proposte dalla Biblioteca Civica di Novi Ligure nei mesi estivi. Dopo gli incontri di giugno, si prosegue questa sera giovedì 3 luglio, alle 21 con il Concerto della Corale Novese “Canti sotto il glicine”, diretto da Chris Iuliano. Giovedì 10 luglio, alle 18: presentazione del libro “La salute negata” (ed. Epokè, 2025) di Maurizio Cremonte, Riccardo Lera con Maurizio Scordino. Giovedì 17 luglio, dalle 19: “Milonga sotto le stelle”, laboratorio di tango aperto a tutti con Loredana Benazzi, Marco Lombardini e il Centro Danza Borello ASD. Venerdì 18 luglio, alle 18: presentazione del libro “Una democrazia senza popolo” (ed. Bollati Boringhieri, 2025) di Federico Fornaro, in collaborazione con ISRAL. Firmacopie a cura della cartoleria Joker. Giovedì 24 luglio, ale 18: presentazione del libro “Zico. Ode al Galinho” (ed. Garrincha 2025) di Bruno Barba, in collaborazione con ISRAL. Firmacopie a cura della cartoleria Joker, ultimo appuntamento di luglio si terrà giovedì 31 alle 21: “Mitteleurope String Quartet”, concerto del Novi Musica Festival, in collaborazione con Associazione Novi Musica e Cultura.