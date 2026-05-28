Gli scatti della tragedia di Gaza in mostra nella biblioteca di Novi Ligure

La mostra fotografica “Bambini: le prime vittime della guerra. Un percorso fotografico su Gaza . 60 Storie che non ti lasceranno indifferente” approda a Novi Ligure. Organizzata dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il Circolo Legambiente Val Lemme, sarà inaugurata oggi, 28 maggio, alle 17,30, nell’auditorium della biblioteca.

“L’esposizione – spiegano gli organizzatori – è un invito a non voltare lo sguardo di fronte alla tragedia che colpisce la popolazione civile e, in particolare, l’infanzia a Gaza. Attraverso scatti dal forte impatto emotivo, la mostra vuole superare la freddezza dei numeri per dare un volto a chi non ha colpe: i bambini, che stanno pagando il prezzo più alto del conflitto“.

La mostra sarà visitabile dalle 15 alle 18,30 fino al 6 giugno con ingresso. I minori di 14 anni dovranno essere accompagnati