Gli scatti della tragedia di Gaza in mostra nella biblioteca di Novi Ligure

60 immagini per non dimenticare la tragedia in Palestina perpetrata dall'esercito israeliano ai danni dei bambini palestinesi

di
Redazione
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La mostra fotografica “Bambini: le prime vittime della guerra. Un percorso fotografico su Gaza. 60 Storie che non ti lasceranno indifferente” approda a Novi Ligure. Organizzata dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il Circolo Legambiente Val Lemme, sarà inaugurata oggi, 28 maggio, alle 17,30, nell’auditorium della biblioteca.

L’esposizione – spiegano gli organizzatori – è un invito a non voltare lo sguardo di fronte alla tragedia che colpisce la popolazione civile e, in particolare, l’infanzia a Gaza. Attraverso scatti dal forte impatto emotivo, la mostra vuole superare la freddezza dei numeri per dare un volto a chi non ha colpe: i bambini, che stanno pagando il prezzo più alto del conflitto“.

La mostra sarà visitabile dalle 15 alle 18,30 fino al 6 giugno con ingresso. I minori di 14 anni dovranno essere accompagnati

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